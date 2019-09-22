فيفي عبده بإطلالة شبابية على شاطى البحر

كتب امير فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2019 12:55 مساءً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مجموعة صور جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وتنوعت اطلالات فيفي عبده في هذه الصور حيث ظهرت في احداها بإطلالة شبابية على شاطىء البحر وعلقت قائلة: “‏بحبكم الساحل الشمالي لاف يو”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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