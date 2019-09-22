شكرا لقرائتكم خبر عن يابانية تحصد 3 جوائز بـ"قادة الأوركسترا الشباب" في فرنسا والان مع التفاصيل

فازت اليابانية نودوكا أوكيزاوا بكأس النسخة الـ56 من المسابقة الدولية لقادة الأوركسترا الشباب بمهرجان بوزانسون الموسيقي في فرنسا، وهي من الأعرق في العالم.

هذه المرة الأولى التي تفوز بها امرأة بالجائزة الكبرى لقيادة الأوركسترا في بوزانسون منذ أن نالت الإيطالية سيلفيا ماساريلي الجائزة مناصفة عام 1993.

وإلى جانب جائزة القيادة التي منحتها لجنة التحكيم برئاسة قائد الأوركسترا الفرنسي يان باسكال تورتولييه، فازت أوكيزاوا (32 عاما) أيضا بجائزة الجمهور وجائزة الأوركسترا.

وتقدمت أوكيزاوا في النهائي على الفرنسي فيكتور جاكوب (28 عاما)، والصيني لي هاوران (33 عاما).

ونال فيكتور جاكوب "تنويها خاصا من لجنة التحكيم"، وهي جائزة تمنح للمرة الأولى في المهرجان تحية لعمله الرائع.

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وتواجه الثلاثة في قيادة أوركسترا "دويتشه راديو فيلارموني ساربروكن كايزرسلوترن"، السبت، مع عزف مقطوعة "كونستيلايشنز" من تأليف الفرنسي إريك تانجي خصيصا للمسابقة، ومن ثم القصيدة الفلهرمونية "الموت والتجلي" لريتشارد شتراوس.

سبق لنودوكا أوكيزاوا أن فازت بالجائزة الأولى والجائزة الخاصة لمسابقة طوكيو الدولية لقيادة الأوركسترا، والجائزة الثالثة في المسابقة الدولية للقيادة "شباب موسيقي" في بوخارست.

وتلقت اليابانية دروسها في جامعة الفنون في طوكيو وفي برلين.

تترافق الجائزة مع مكافأة مالية قدرها 12 ألف يورو وبمرافقة فنية من 3 أشهر لإطلاق المسيرة الفنية، فضلا عن العمل مع فرق أوركسترا شريكة للمسابقة.

وشارك 20 شابا وشابة اختيروا من بين 270 مرشحا في بكين ومونتريال وبرلين وبوزانسون، في المرحلة النهائية بين 16 و21 سبتمبر/أيلول.

واستحدثت المسابقة في 1951، وهي تنظم كل سنتين في هذه المدينة الواقعة شرق فرنسا.