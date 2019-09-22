بنطلون كيت ميدلتون بـ50 دولارًا فقط.. هل توجّه رسالةً مبطنّة إلى ميغان ماركل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مرّةً أخرى وفي أقلّ من شهر، أطلّت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بستايل أنيق، لكن بسعر زهيد، إذْ ظهرت قبل أسابيع قليلة ترتدي أقراطًا لا يتعدّى ثمنها دولارًا واحدًا من علامة مغمورة، واليوم ارتدت بنطلونا بسعر بسيط من علامة مشهورة.

والسّؤال المهمّ، ما الذي تريده ملكة بريطانيا المستقبلية من وراء الظهور بهذه الإطلالات زهيدة الثمن في وقت يشار فيه إلى دوقة ساسكس ميغان ماركل، بأنّها ترتدي ملابسها بآلاف الدولارات، كما حدث منذ يومين عندما ارتدت فستانًا يبلغ قيمته ما يزيد على 13 ألف دولار في حفل زفاف صديقتها؟

رصدت عدسات الصّحافة، إطلالة كيت ببنطلون من القماش الأسود، بتوقيع العلامة الشّهيرة زارا يبلغ قيمته 50 دولارًا فقط، خلال زيارتها المفاجئة لمركز صن شاين لصحّة وتنمية الأطفال والشّباب، وبدت ميدلتون أنيقة بإطلالة عصريّة بسيطة.

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ونسّقت ميدلتون إطلالتها بذكاء أنثويّ متّقد، حيث اختارت بلوزة من الحرير الناعم بنقاط البولكا دوت من Equipment، تبلغ قيمتها 280 دولارًا، وانتعلت حذاءً يحمل توقيع Gianvito Rossi من جلد الغزال الأسود قيمته 695 دولارًا، بكعب عريض مدّبب عند مشط القدم، أما السّروال محور الإطلالة فكان بقصّة الأرجل الفضفافة من تصميم زارا ويبلغ قيمته 50 دولارًا فقط.

ويصبح إجمالي إطلالة الدوقة 1025 دولارًا فقط، الأمر الذي يؤكّد أنَّ الأناقة لا تقاس بالملابس الباهظة، وأنَّ ملكة المستقبل لا تصرف أموال الشعب على إطلالاتها، كما تفعل ميغان ماركل، التي تتعرّض كلّ يوم للانتقاد بسبب ملابسها الباهظة، وإنفاقها الملايين على تجديد منزلها والسّفر بالطائرات الخاصّة.

ويعد مركز "صن شاين" لصحة وتنمية الأطفال والشباب مؤسسة اجتماعية؛ لتعزيز صحّة السكان والاندماج المجتمعيّ، وتلبية الاحتياجات وتقديم الخدمات للأشخاص المحتاجين في بريطانيا.