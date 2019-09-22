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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..كارلى راى جيبسن تطلق كليب جديد اسمه Want You in My Room والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت النجمة العالمية كارلي راي جيبسن كليب جديد حمل اسم "Want You in My Room" وذلك على قناتها الشخصية بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب "، و الكليب من إخراج أندرو دونوهو .
كان كليب "Want You in My Room" يتميز بألوانه الباستيل المبهجة لكل محبي و عشاقي كارلي ذات الـ 33 عام ، وكان تصوير الكليب يين الغرفة و الحديقة و الشاطئ ، و استطاع الكليب أن يحقق اكثر من 315 الف مشاهدة خلال الساعات الاولي نت إطلاقه علي "يوتيوب" .
يذكر أن كارلي راي جيبسن التي بدأت مسيرتها الفنية في 2007 استطاعت أن تصنع شعبية جارفة حول العالم ، و من أشهر الاغنيات التي قدمتها و حققت نجاحا كبيرا " Call Me Maybe " و " Your Type " و" Now That I Found You " و " Run Away With Me " ، و غيرهم .
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