شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن عن فيديو تعذيب أب لطفلته: "المجرم لازم يتعاقب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مقطع الفيديو للأب الذي يضرب طفلته، البالغة من العمر 3 سنوات، غضب الكثير من نجوم الفن و رواد مواقع التواصل الاجتماعى، معبرين عن غضبهم الشديد من هذا التصرف.

وكتبت الفنانة إليسا، قائلة: "أقل شي يتم توقيف هيك إنسان بربري جاهل الحيوان عندو حنيّة على ولادوا أكتر. بأى منطق في ناس بها لأخلاق بيتصرفوا مع أولادهم والمجرم الأكبر هوي اللي عم يصوّر ومبسوط وما حاول يمنع الأب المجرم من اللي عم يعملوه خلصت الدنيا.

وعبرت الفنانة نانسى عجرم، عن حزنها الشديد، قائلة:" قلبي رح يوقف على الطفلة ما عم بعرف عبّر ولا عم بعرف شو احكى أب بلا قلب بلا رحمة بلا احساس عديم المشاعر والإنسانية بأسرع وقت لازم الجهات المختصة تتحرك، هيك وحشية ما بتستحقها الطفلة البريئة".

أما الفنانة كارول سماحة، قالت:"ما قدرت انشر للمقطع..ولا قدرت اكمله قلبي عم يوجعني خلص الحكي خلص"، كما علقت الفنانة أصالة على بوست الإعلامى نيشان، قائلة:" ألف الحمد لله ، الله يلعن شكله وضميره وأخلاقه البشعه القاسية".

وغردت الفنانة نادين نجيم، قائلة:"أولاً اعتذر لنشر مشاهد مؤلمة ولكن لم استطع تجاهل القسوة وقلة الإنسانية وعدم الرحمة نطالب بشنق هذا الشيطان وكل من شارك في هذه الجريمة أمام كل الناس وحماية الطفلة نطالب الجمعيات و الحكومات بالتضامن لحماية الأطفال من هذه الأشكال المقرفة أما انا فأقول الله يحرقك بنار جهنم يا ابن الشوارع يا حيوان يا رب تدفع حق يلي عملته عذاب و قهر ومرض ووجع ليوم الدين".

وكتب الفنان أحمد صلاح حسنى، قائلا:" لا اصدق هو حصل ايه في الدنيا ايه القسوه ده ده لازم أيده تتقطع"، وكتبت الفنانة نوال الزغبى، قائلة:" مجرم حقير و مريض ".

وقالت الفنانة زينة:"اسفه علي بشاعة الفيديو .. وبخاطب اَي جهة مسئولة عن وجود هذا المتجرد من الرحمة والإنسانية ان يتم القبض عليه فورا ..حسبي الله ونعم الوكيل فيه".

وتابعت: "لا يصح ان يوجد المجرم الا في قفص ......من يعذب الاطفال هو السبب في وجود اجيال مريضة لا تعرف الرحمة لانهم يعذبوا في صغرهم ولا نلوم عليهم فهذا الخنزير وامثاله هم السبب في الوحشية والهمجية والأمراض النفسية لأجيال قادمة".

وكتبت ايتن عامر تغريدة لها عبر تويتر قائلة: "‏ان يكون ليك طفل دى نعمة كبيرة اوى ورزق عظيم من ربنا بس للاسف من بعد كذا فيديو شفتهم لآباء و امهات مش مقدرين النعمة دى بدعى من ربنا ميكتبش الرزق دة لاى حد مش هيصونه وحسبى الله و نعم الوكيل ربنا منتقم جبار".

كما وجه الفنان راغب علامة الشكر والتقدير للسلطات الأمنية السعودية بعد إلقاء القبض على الرجل الذى يضرب طفلته ويجبرها على الوقوف على قدمها.

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وكتب راغب علامة، عبر حسابه على تويتر، "كل التقدير للسلطات الأمنية السعودية التى ألقت القبض على المتوحش الذى عنف ابنته فى الفيديو المنشور، فليكن عبرة لمن اعتبر.. وأن يلقى العقاب القاسى الذى يستحقه".

وصرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لشخص يعذب طفلته التى تبلغ (3) أعوام من العمر، أسفرت إجراءات البحث والتحرى عن تحديد هويته ، مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحى الدار البيضاء جنوبى العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



إليسا



آيتن عامر



تعليق أصالة



زينة



كارول سماحة



نادين نجيم



نانسى عجرم