شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى بجناحين فى البوستر الجديد لفيلم Maleficent: Mistress of Evil والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية انجلينا جولى فى البوستر الرسمى الاول لفيلمها القادم Maleficent: Mistress of Evil، بجناحين، والمقرر طرحه يوم 18 أكتوبر المقبل بدور العرض العالمية.

ويشارك الممثلة العالمية إنجلينا جولي في بطولة فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " عدد كبير من نجوم هوليوود، و من أبرزهم آيلي فانينج وشويتال اجيوفورو جونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون وغيرهم.

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ومن المقرر ان يسرد الفيلم الجديد أحداث ما بعد الجزء الأول " Maleficent " الذي تم إطلاقه في 2014 وحقق نجاح كبير حول العالم، ووصلت إيراداته إلى 759 مليون دولار أمريكى.