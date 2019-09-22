محمد عبد الموجود يتوج ببرونزية الجائزة الكبري للجودو بالفوز على منافسه الإسرائيلي ويرفض مصافحته

كتب امير فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2019 11:52 صباحاً - تمكن ” محمد عبد الموجود ” بطل مصر في رياضة الجودو من تحقيق الميدالية البرونزية في الجائزة الكبرى للجودو المقامة في ” طشقند ” بأوزبكستان والمستمرة إلى يوم 24 من الشهر الجاري .

وجاء ذلك بعد تغلبه على لاعب اسرائيل بعد مرور 25 ثانية فقط من بداية اللقاء بعد قيامه بحركة الايبون وتعرف بحركة استسلام كسر الذراع .

وبعد إعلان الحكم إنتهاء المباراة بفوز محمد عبد الموجود لم يقم بطل مصر بمصافحة لاعب اسرائيل .