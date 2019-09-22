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كتب امير فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2019 11:52 صباحاً - تمكن ” محمد عبد الموجود ” بطل مصر في رياضة الجودو من تحقيق الميدالية البرونزية في الجائزة الكبرى للجودو المقامة في ” طشقند ” بأوزبكستان والمستمرة إلى يوم 24 من الشهر الجاري .
وجاء ذلك بعد تغلبه على لاعب اسرائيل بعد مرور 25 ثانية فقط من بداية اللقاء بعد قيامه بحركة الايبون وتعرف بحركة استسلام كسر الذراع .
وبعد إعلان الحكم إنتهاء المباراة بفوز محمد عبد الموجود لم يقم بطل مصر بمصافحة لاعب اسرائيل .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبد الموجود يتوج ببرونزية الجائزة الكبري للجودو بالفوز على منافسه الإسرائيلي ويرفض مصافحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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