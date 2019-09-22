شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم جديد للمغني الكندي الراحل ليونارد كوهين والان مع التفاصيل

أعلنت شركة "سوني" الأمريكية، أن ألبوما للمغني الكندي الراحل ليونارد كوهين بعنوان "ثانكس فور ذي دانس" سيصدر في الخريف المقبل.

وتوفي ليونارد كوهين في 2016 عن 82 عاما، بعيد صدور ألبومه الرابع عشر "يو وانت إت داركر"، ويقف نجله آدم كوهين وراء صدور الألبوم الجديد الذي يتضمن مشاركات من الفنانين بيك وداميين رايس وفيست.

وقال نجله: "رد فعل الأشخاص الذين استمعوا إلى العمل هو أكثر ما أثر في على صعيد هذا الألبوم. فهم كانوا يقولون الواحد تلو الآخر (ليونارد حي)".

وللترويج لصدور الألبوم المقرر طرحه في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، طرحت "سوني" مقطعا من أغنية تحمل عنوان قصيدة للفنان "ذي جول"، ومن كلمات الأغنية بصوت كوهين الذي يرافقه البيانو والجيتار: "لا أريد مغادرة منزلي؟/ أو الرد على الهاتف/ أنا أغرق مجددا/ لكنني لست وحيدا".