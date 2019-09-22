شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة المصرية منى زكي تشيد بالسينما السودانية والان مع التفاصيل

أشادت الممثلة المصرية منى زكي بالسينما السودانية عقب مشاهدتها فيلم "ستموت في العشرين"، ضمن فعاليات الدورة الـ3 من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، والتي تستمر حتى 27 سبتمبر.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على "أنستقرام": "مبروك المخرج أمجد أبوالعلا فيلم (ستموت في العشرين) يؤكد أن السينما السودانية تفرض نفسها على الساحة الفنية، اتبسط أني اتفرجت عليه".

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كانت منى زكي أعلنت خلال كلمتها في حفل افتتاح الدورة الـ3 لمهرجان الجونة السينمائي عن اتفاقية تعاون بين المهرجان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وقالت إن الاتفاقية ستستمر لمدة 5 سنوات، وهدفها مناقشة قضايا الأطفال وإبراز وحماية حقوقهم، من خلال مهرجان داعم للقضايا الإنسانية منذ دورته الأولى.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، كما يعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.