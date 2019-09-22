نيكول سابا في صور بعد “منتصف الليل”

متابعة بتجـــــــــــرد: تتواجد النجمة اللبنانية نيكول سابا في مدينة الجونة بمصر حيث تشارك في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.
وشاركت نيكول الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، بصور جديدة لها من الجونة ظهرت فيها بإطلالة “كاجوال” عصرية، في لقطات عفوية سرقت بها الأنظار وكتبت بتعليقها عليها: “صور بعد منتصف الليل”.
وكانت نيكول سابا قد تألقت على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي بفستان فضي مكشوف الصدر مع فتحة طويلة عند الساق من دار “لا بور جوازي”، فنالت إطلالتها حيّزًا كبيرًا من تعليقات روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، ولفتت النجمة العالميّة باريس هيلتون الّتي علّقت من خلال حسابها الشخصي على موفع “إنستجرام” برمز شعلة النار.
على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا قريبًا لطرح أغنية جديدة، وبحسب مصادر خاصة بموقعنا ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عن فترة غيابها عنهم.
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