متابعة بتجـــــــــــرد: نجحت شابة لبنانية عشرينية بخطف لفّة رباعية من الحكام مع انطلاقة الموسم الخامس من برنامج المواهب The Voice.
يمان الحاج، ابنة الـ 23 عامًا، قدّمت أداءً رائعاً واستثنائياً في مرحلة “الصوت وبس” بغنائها بالإنكليزية أغنية “Bang Bang” للمغني الأسطورة فرانك سيناترا.
يمان التي حبست أنفاس الحكام والجمهور بصوتها القوي والمذهل، كشفت أنّها تلّقت تدريبها الموسيقي على يدّ امرأة مميّزة وهي بدورها فنانة لبنانية.
وحين سألها السوبر ستار راغب علامة عن اسمها، قالت يمان الحاج إنها ابنة الفنانة الشهيرة فاديا طنب.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة فاديا طنب الحاج خطفت لفّة رباعية من حكام The Voice.. شاهدوا موهبة “يمان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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