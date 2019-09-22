“صراع العروش”.. بانتظار الرقم القياسي

متابعة بتجــــــــــــرد: يخوض مسلسل “غايم أوف ثرونز” – “صراع العروش” معركته الأخيرة في مسعى إلى تحطيم رقمه القياسي لأكبر عدد من جوائز “إيمي” التلفزيونية العريقة.

وبالرغم من موسم أخير شابته عدّة شوائب ولم يرقَ إلى مصاف توقّعات متابعي هذا العمل الذين طالبوا محطة “اتش بي أو” بنسخة جديدة منه، حصد هذا المسلسل الخيالي الذي تدور أحداثه في القرون الوسطى 32 ترشيحا لجوائز “إيمي” هذه السنة.

ورفع “غايم أوف ثرونز”، الذي يعدّ المسلسل الأكثر حصدا للجوائز في تاريخ التلفزيون الأميركي، السقف عاليا، حيث نال مرّتين 12 جائزة في حفل واحد لجوائز “إيمي”.

وثمة احتمال كبير جدّا بأن يحطم الموسم الثامن والأخير الرقم القياسي، إذ سبق أن حصد العمل 10 جوائز «إيمي» في نهاية الأسبوع الماضي في فئات تقنية وابتكارية، كالمؤثرات الخاصة والأكسسوارات والأزياء.