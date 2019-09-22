متابعة بتجـــــــــــرد: بعدما أثار بلبلة في الوسط الفني بتصريحه لوسيلة إعلامية قائلاً “أنا معتزل، ولو سألوا عني فسيجدونني في منزلي”، يبدو أنّ النجم السوري أيمن رضا قد خرج إلى العلن ليشرح موقفه.
فمن خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على انستغرام، أعرب أيمن رضا عن استيائه من هذه الشائعة وقرّر وضع النقاط على الحروف.
وقال أيمن رضا في الفيديو: “شكراً للّذين قاموا بتحريك الإعلام أكثر من اللازم بما يخصّ اعتزالي الفن”، مضيفاً “لو أردت أن اعتزل الفن فأنا من يقرر ذلك، وسأقوم بنشره على موقعي وصفحاتي الخاصة”.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن رضا يخرج عن صمته.. ما حقيقة خبر اعتزاله؟ – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.