أيمن رضا يخرج عن صمته.. ما حقيقة خبر اعتزاله؟ – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: بعدما أثار بلبلة في الوسط الفني بتصريحه لوسيلة إعلامية قائلاً “أنا معتزل، ولو سألوا عني فسيجدونني في منزلي”، يبدو أنّ النجم السوري أيمن رضا قد خرج إلى العلن ليشرح موقفه.

فمن خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على انستغرام، أعرب أيمن رضا عن استيائه من هذه الشائعة وقرّر وضع النقاط على الحروف.

وقال أيمن رضا في الفيديو: “شكراً للّذين قاموا بتحريك الإعلام أكثر من اللازم بما يخصّ اعتزالي الفن”، مضيفاً “لو أردت أن اعتزل الفن فأنا من يقرر ذلك، وسأقوم بنشره على موقعي وصفحاتي الخاصة”.