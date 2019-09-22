نادر الأتات يحقق مليونًا جديدًا.. “ونطرتك” في الصدارة

متابعة بتجـــــــــرد: تخطى الفيديو الخاص بأغنية النجم اللبناني نادر الأتات الجديدة “ونطرتك” الـ2 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” بعد فترة قصيرة على إتاحة عرضه.

وتحتلّ أغنية “ونطرتك” المراتب الأولى في قائمة الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.

وكان نادر الأتات قد أطلق أخيرًا تحدّي “رقصة ونطرتك” عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، الذي تفاعل معه متابعوه بشكل ملحوظ.

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تجدر الإشارة إلى أن أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.

لمشاهدة فيديو أغنية “ونطرتك”: