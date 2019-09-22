السلطات الماليزية تحظر عرض فيلم جنيفر لوبيز

Sep 22, 2019
قامت السلطات الماليزية بحظر عرض فيلم (هاسلرز) للنجمة العالمية جنيفر لوبيز الذي تعتمد أحداثه على قصة حقيقية عن مجموعة من فتيات التعري قمن بتخدير زبائن مهمين وسلب أموالهم.
وأعلنت شركة “سكوير بوكس بكتشرز”، الموزع المحلي للفيلم في ماليزيا، على مواقع للتواصل الاجتماعي حظر السلطات لعرض الفيلم، ولم تذكر الشركة الاسباب التي دفعت السلطات الى اتخاذ مثل هذا القرار ولكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مجلس الرقابة قوله إن الفيلم حافل بالمشاهد الإباحية ولن يبقى منه الكثير إذا حذفت بحسب رويترز.
وبعض حظر الفيلم اتهم نقاد فنيون الحكومة الماليزية بأنها تمارس دور الوصي على الشعب بسبب موقفها المتحفظ تجاه الأفلام التي تسمح بعرضها في البلاد خاصة بعدما حذف مجلس الرقابة في آب/اغسطس الفائت مشاهد جنسية مثلية من فيلم (روكتمان) الذي يحكي قصة المغني البريطاني الشهير إلتون جون.
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