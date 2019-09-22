متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - برزت ظاهرة التّنمرّ مؤخرًا وبشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعيّ، خصوصًا تلك الموجّهة لللفنانين من قِبل جماهيرهم، حتى لو كانوا محبوبين جدًا، ولهم جمهورٌ عريض يقف إلى جانبهم.
وعلى الرغم من محاولات بعضهم لتجاهل التّنمّر الحاصل عليهم مهما كان، إلا أنَّ هناك العديد منهم يقفون في المرصاد لكلِ حملةِ تنمّر تقوم ضدّهم، وتأتي ردودهم متباينة بعض الشيء.
إليكِ أبرز النجوم الذين تعرّضوا للّتنمّر في الفترة الأخيرة وأسبابها وكيف تعاملوا معها.
شاهدي الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر نجومٌ تعرّضوا للتّنمّر لأسبابٍ مختلفة.. هل كانت ردودهم قاسية؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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