نجومٌ تعرّضوا للتّنمّر لأسبابٍ مختلفة.. هل كانت ردودهم قاسية؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - برزت ظاهرة التّنمرّ مؤخرًا وبشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعيّ، خصوصًا تلك الموجّهة لللفنانين من قِبل جماهيرهم، حتى لو كانوا محبوبين جدًا، ولهم جمهورٌ عريض يقف إلى جانبهم.

وعلى الرغم من محاولات بعضهم لتجاهل التّنمّر الحاصل عليهم مهما كان، إلا أنَّ هناك العديد منهم يقفون في المرصاد لكلِ حملةِ تنمّر تقوم ضدّهم، وتأتي ردودهم متباينة بعض الشيء.

إليكِ أبرز النجوم الذين تعرّضوا للّتنمّر في الفترة الأخيرة وأسبابها وكيف تعاملوا معها.

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