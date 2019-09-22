ذا فويس: سميرة سعيد نجمة الحلقة الأولى.. وهذه هدية أحلام لـ "راغب علامة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عُرضت يوم أمس أولى حلقات الموسم الخامس من برنامج المواهب "ذا فويس" بلجنة تحكيمه الجديدة والتي تضم محمد حماقي، راغب علامة، سميرة سعيد والفنانة الإماراتية أحلام.

وبدأت الحلقة بعرض فيديو تشويقي عن علاقة أعضاء اللجنة ببعضهم، والذي كشف عن مناوشات خفيفة ستشدها الحلقات بين أحلام وراغب، كما كشف الفيديو عن تجاوز النجمين الخلاف الكبير بينهما.

وأُضيف هذا الموسم خاصية جديدة وهي الـ "Block"، إذ يحق لكل عضو في لجنة منع أي عضو آخر من المنافسة على المتسابق بكبسة "Block" يستخدمها مرة واحدة فقط.

وكالعادة اتجه الجمهور إلى مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن الحلقة والتعليق عليها، حيث كانت نجمة هذه الحلقة الفنانة المغربية سميرة سعيد، والتي لفتت أنظار الجمهور بجمالها وشبابها وكأنها لم تتجاوز الـ 30 من عمرها بعد.

بالإضافة إلى رصانتها وهدوئها وتعاملها الراقي مع أعضاء اللجنة ومع المتسابقين، أما الفنان اللبناني راغب علامة فقد بدا على غير عادته، حيث رأى عدد من الجمهور أنه بدا غير مرتحًا وكأنه مجبر على التواجد، فيما علق البعض أن راغب كان يحاول التأقلم مع اللجنة والبرنامج لكن بدا عليه عدم التفاعل.

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في المقابل استطاع حماقي أن يتعامل بسلاسة مع اللجنة والمتسابقين مما جعله يستطيع إقناع الأصوات التي التف لها من أجل اختياره والتفوق على زملائه في الحلقة الأولى.

أما الفنانة الإماراتية أحلام لم تستطع إلّا أن تكون نفسها، وبدت شديدة الإنفعال والحماس، وكان صوتها الأعلى بين اللجنة، كما لم تتردد بمحاولة إثارة غضب راغب علامة وكانت أول من يستخدم خاصية الـ "Block" ضده.

هذا وارتدت أحلام نظارة غريبة في نهاية الحلقة، استعارها منها كل من راغب علامة ومحمد حماقي، وأثارت هذه النظارة حالة من الجدل والتعليقات الساخرة بين الجمهور.

وشهدت الحلقة مرور العديد من المواهب المميزة والتي تبشر ببداية قوية للموسم الجديد، إلا أنه يبدو أن القائمين على العمل يراهنون على الخلافات بين لجنة التحكيم وطريقة تفاعلهم من أجل جذب الجمهور لهذا الموسم.