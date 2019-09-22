الزّواج الأوّل في حياة النجوم.. علاقات لم تدمْ طويلًا وبعضها صادم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُغري حياة المشاهير الخاصّة الجمهور بشكل كبير، وتحرّك فضولهم من أجل معرفة الكثير عن تفاصيل حياتهم، حتى الماضية منها، وذلك فيما يخصّ علاقات الحبّ والزّواج.

ولأنّ حياة المشاهير مليئة بالسّفر والصّخب والعديد من التفاصيل المختلفة عن حياة أيّ زوجين، فعادة ما تمرّ أكثر من قصّة ارتباط في حياة الفنان أو الفنانة.

وبهذا الفيديو نكشف لكم عن الارتباط الأوّل "خطوبة أو زواج" في حياة بعض من المشاهير العرب..