فنانات يتعرضّن لموجة من السخرية في مهرجان الجونة السينمائي

على عكس الدورات السابقة، لم تلق نجمات الفن إشادات بـ إطلالاتهن على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح وفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة حيث تعرضن لموجة من السخرية والانتقادات بسبب اختيارهن لـ فساتين تواكب الموضة ولكن لا تتناسب مع أجسادهن أو أجواء المهرجان الشهير.

وآخرهن الفنانة ريهام عبدالغفور، التي فضلت السخرية من نفسها قبل تعرضها لهذه الموجة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وقامت بنشر صورة لها وهي ترتدي الفستان، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" وبجانبها مساحة عربية، وعلقت على الصورة قائلة :" أنا قلت حيسفوا عليا بأنه ريش وفرخة وكده بس الحمدلله طلعت car wash".

أما ياسمين صبري فكانت إطلالتها في حفل الافتتاح سببا في تعرضها للسخرية ، وجاءت التعليقات:" ‏ياسمين صبري تحتفل مع فانزها السعودي باليوم الوطني.. ‏فستان قروي وباللهجة المصرية بلدي بس اللي شفع لها أنها ياسمين صبري الجميلة".

وظهرت الفنانة بشرى بإطلالة غير موفقة وغريبة، مرتدية فستان باللون الفسفوري المنفوش، ومكشوف الأكتاف، وعلق بعض المتابعين: "فستان خطوبة".

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أما من الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر اعتبرها بعض متابعيها وجمهورها أنها غير موفقة، ووضعت المكياج الصاخب الذي أبرز ملامح جمالها.

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