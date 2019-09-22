"كيرة والجن" عمل فني جديد يجمع كريم عبد العزيز مع أحمد عز

يعد كريم عبد العزيز من أكثر النجوم الذين ضمنوا تواجدهم عام 2020 بعملين دفعة واحدة ؛ الأول فيلم «البعض لا يذهب للمأذون»، على أن تشاركه في البطولة عدد من النجمات المرشحات للعمل حتى الآن أبرزهن «دينا الشربينى وغادة عادل ونيللى كريم»؛ وهو فيلم كوميدى جديد على غرار فيلمه الناجح «نادي الرجال السري».

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى مميز، حول الزواج وفكرة الطلاق والمشاكل التي سوف تحدث بين الرجال والنساء. ومن المقرر طرحه بداية العام القادم

أما الفيلم الثاني الذي أعلن عنه كريم فهو بعنوان «كيرة والجن -1919»، والمأخوذ عن أحداث رواية 1919، للكاتب أحمد مراد ومن المقرر أن يخرجه مروان حامد؛ ونشر كريم عبد العزيز؛ عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستغرام»، صورة تجمعه مع أحمد عز، معلنًا فيها عن فيلمه الجديد «كيرة والجن» وعلق، قائلًا: انتظرونا صيف 2020، فيلم كيره والجن عن رواية 1919.

أما النجم أحمد عز فبجانب فيلمه «كيرة والجن» فمن المقرر ان يطل سينمائياً بفيلم «العارف» وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول والأحداث فى وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذى يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة فى إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل فى صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

ويعود الثنائي أحمد السقا ومنى زكى سينمائياً خلال عام 2020، من خلال فيلم «العنكبوت» تأليف محمد ناير، وبدأ تصويره خلال الأيام الماضية؛ ويشارك في بطولته ظافر العابدين ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزى وريم مصطفى؛ وأحداث الفيلم تدور في قالب من الأكشن والحركة والغموض في عالم تجارة المخدرات

ويقدم الفنان أمير كرارة خلال 2020 فيلمه الجديد «بطل روما»، تأليف محمود البزاوي، وإخراج بيتر ميمي ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة القادمة على أن يخوض به «كرارة» سباق موسم عيد الفطر السينمائي المقبل، ويتم تصوير الفيلم في أكثر من دولة أوروبية مختلفة، والعمل من إنتاج شركة «سينرجى فيلمز»، ليكرر تعاونه مع المخرج والشركة المنتجة لفيلمه الأخير «كازابلانكا»، والذي تصدر إيرادات الموسم بل وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

أما النجم تأمر حسنى فيقدم فيلما جديدا خلال 2020 بعنوان «مش أنا» إخراج سارة وفيق ولم يتم حتى الآن ترشيح بقية الأبطال المشاركين في الفيلم الذي يجمع بين الكوميديا والدراما والأكشن والإثارة.

كما أعلن محمد رمضان عن التحضير لفيلمه الجديد «أسد أسود» تأليف محمد دياب، وإخراج خالد دياب ويعمل حاليا رمضان على التحضيرات الأولية للفيلم الذي يتم تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد اختيار فريق العمل.

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ويقدم الفنان أسر ياسين فيلم « الشايب» ومن المقرر أن يكون أحد عوالم فيلم «ولاد رزق 3» .. وتعود النجمة يسرا للسينما بعد غياب 7 سنوات منذ أن قدمت فيلم»جيم أوفر» من خلال فيلم»صاحب المقام» تأليف إبراهيم عيسى ويشاركها البطولة اسر ياسين وإخراج ماندو العدل

وتعاقد حسن الرداد ودرة رزوق التونسية على تقديم بطولة فيلم «حصار جهنم»، الذي يعد أول فيلم سينمائي مصري ينتمي لأعمال الـ3 وهو فكرة وإخراج ميدا، وجار ترشيح بقية أبطاله للتعاقد معهم.

وفى مفاجأة أعلن فريق عمل أوقات فراغ انه من المقرر البدء في تصوير الجزء الثاني من العمل أواخر هذا العام تهميداً لعرضه العام القادم.. كم سيتم طرح عدد من الأعمال خلال 2020 يجرى حاليا تصويرها مثل: "لص بغداد" والذي يقوم ببطولته محمد عادل وياسمين رئيس،وفيلم"كينج سايز" تأليف عمر طاهر ويقوم ببطولته الفنان محمد هنيدى عرضه في موسم رأس السنة المقبل لعام 2020.

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