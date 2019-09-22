فايا يونان تُبكي الجميع خلال انطلاق فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة

جاءت أغنية افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، حزينة بعدما أعادت المطربة السورية فايا يونان تقديم رائعة الموسيقار الراحل بليغ حمدي "بنلف" على خلفية مشاهد لبرز نجوم الفن العربي الذين ودعوا الحياة طوال عام مضى، واستغرق عدد كبير من النجوم في البكاء مثل النجمة يسرا التي فقدت والدتها ومثلها السيناريست تامر حبيب، وخطف أحمد الفيشاوي الأنظار بتأثره البالغ أثناء عرض صورة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي. حفل الافتتاح شهد كالعادة أغنية كوميدية وجاءت هذه المرة بأداء للنجم أكرم حسني، لكن الأنظار كلها اتجهت لأغنية فايا يونان التي تصدرت تريند تويتر فور انتهائها، وأكد البعض أنها الحدث الأبرز في حفل الافتتاح إضافة للحضور المتميز للنجم العالمي مينا مسعود الذي أصر على إلقاء كلمته الافتتاحية بالعامية المصرية واستكمل الكلمة الرئيسية باللغة الإنكليزية، وقدم هدية في أول حضور له بالفعاليات الفنية العربية عندما منح الجائزة الأولى لمؤسسته الداعمة للفنون للفنانة المغربية نسرين الراضي. شهدت السجادة الحمراء تألق النجوم يسرا في أول ظهور لها منذ وفاة والدتها، وحلا شيحة في أول مشاركة لها بعد عودتها من الاعتزال، وليلى علوي وإلهام شاهين ومنى زكي وداليا البحيري ورانيا يوسف وشيري عادل التي رافقت طليقها الداعية معز مسعود على البساط الأحمر دون أن تكشف هل عادت إلى عصمته أم لا. وشارك في حفل الافتتاح أحمد الفيشاوي وزوجته وخالد سليم وزوجته وكنده علوش وزوجها عمرو يوسف والمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر والدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والمطرب أبو وزوجته ورانيا يوسف ودرة وبشرى وأمينة خليل وأحمد داوود وزوجته علا رشدي وهاني رمزي ونيكولا معوض ونيكول سابا ورايا أبي راشد وميس حمدان وإيمان العاصي ومحمد فراج ومحمد رمضان وياسمين صبري وأروى جودة واللبنانية نور وهدى المفتي. وبدأ الحفل بأغنية قدمها الفنان أكرم حسني وجاءت بعنوان "سيما"، أعقبتها كلمة مدير مهرجان الجونة انتشال التميمي، الذي أكد أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة تحمل الكثير من الطموحات والأهداف وإن كل يوم من التسعة أيام هي مدة المهرجان تحمل الكثير من المتعة من خلال تقديم الأفلام في مسابقاته الثلاثة هي أبرز إنتاجات السينما العالمية والحاصلة على جوائز من كان وبرلين وفينيسيا ولوكارنو وغيرها.

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سعر خرافي لفستان أمينة خليل في مهرجان الجونة السينمائي وأكد انتشال التميمي أن نجاح منصة الجونة لم يكن ممكنًا إلا بدعم العديد من الجهات التي وجه لها الشكر إضافة إلى أن المهرجان يشمل فعاليات حفل موسيقى بمشاركة 70 عازفا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي والاحتفال بمئوية إحسان عبد القدوس بتقديم مقتنياته لأول مرة. ألقت النجمة منى زكى كلمة بصفتها سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف وأعلنت عن توقيع اتفاقية مع مهرجان الجونة تستمر لمدة 5 سنوات، مؤكدة أن الاتفاقية هدفها مناقشة قضايا الأطفال من خلال مهرجان داعم للقضايا الإنسانية منذ دورته الأولي. النجم المصري العالمي مينا مسعود، مدير مهرجان الجونة الفنانة المغربية نسرين الراضي جائزة مؤسسته الخيرية "EDA" ، وهي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، أُسسها تهدف لمساعدة الفنانين من جنسيات مختلفة، وذلك عن فيلمها "آدم"، والذى يحكى قصة 3 سيدات من شمال أفريقيا. وقال مينا مسعود إن هذه الجائزة تم تصميمها لتكرم الفنانين ذات الجنسيات المختلفة، وأنه سعد هذا العام بمشاهدة العديد من الأفلام المختلفة من كل الثقافات، وتأثر بكل ما شاهده مؤكدا أنه وقع في غرام فيلم "آدم"، لأنه يروي قصة للعديد من الاجيال من خلال ثلاث سيدات من شمال أفريقيا غير عاديات لديهن قوة والتزام ذكرته بوالدته وإخواته وبالطريقة التي تربي عليها. وشهد حفل الافتتاح منح جائزة الإنجاز الإبداعي للمخرجة مي مصري وقدم لها الجائزة المخرج هاني أبوأسعد، بينما صعد أعضاء لجان تحكيم المهرجان على المسرح وهم رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصري خيري بشارة، والمخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت الأكثر شهرة في آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز في مكساج الصوت، والناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطن] ومهرجان ستريلكا السينمائي.

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