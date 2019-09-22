إليسا تتضامن مع اللبناني المخطوف جوزيف حنوش

تضامنا الفنانة اللبنانية إليسا، مع مواطنها اللبناني جوزيف حنوش، والذي تم اختطافه منذ ٢٤يوما ولم يتم التوصل إليه.إليسا، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: "أبشع شي إنو الإنسان يكون مظلوم ببلدو وبأرضو ويكون الخطف مهددو محل ما بيكون مفكر حالو بأمان. جوزف حنوش مواطن لبناني وحق عيلتو تستعيدو وحق كل واحد منا يشعر إنو في دولة بتسأل عن ولادها".تغريدة إليسا، حصدت العديد من تعليقات متابعيها الذين تفاعلوا معها خاصة بعد المظاهرات التي نظمتها عائلته مؤخرًا.

وكان جوزف حنوش قد خُطف في أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، في بلدة كفردبش البقاعية، وهو يعمل معقّب معاملات في مصلحة تسجيل السيارات في البترون، وكان في طريقه إلى منطقة البقاع لإيصال بريد، بعدما كان أحد الموظفين لديه قد تقدم بإستقالته قبل نحو يومين من الحادثة.

وفي وقت سابق كان إسم ح جوزف قد برز في ملفّ قضائي آخر على علاقة بالفساد في مصلحة تسجيل السيارات، وقد استنفرت الحادثة الفعاليات السياسية في منطقة البترون، فسعت إلى متابعة هذه القضية مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري للإفراج عنه، وأجرى بري اتصالات مع قادة الأجهزة الأمنيّة المعنية على هذا الصعيد.

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