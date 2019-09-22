شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة عن معذب طفلته ذات الـ 3 سنوات: فليكن عبرة ويلقى العقاب القاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان راغب علامة الشكر والتقدير للسلطات الأمنية السعودية بعد إلقاء القبض على الرجل الذى يضرب طفلته ويجبرها على الوقوف على قدمها.

وكتب راغب علامة، عبر حسابه على تويتر، "كل التقدير للسلطات الأمنية السعودية التى ألقت القبض على المتوحش الذى عنف ابنته فى الفيديو المنشور، فليكن عبرة لمن اعتبر.. وأن يلقى العقاب القاسى الذى يستحقه".

وصرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لشخص يعذب طفلته التى تبلغ (3) أعوام من العمر، أسفرت إجراءات البحث والتحرى عن تحديد هويته ، مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحى الدار البيضاء جنوبى العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.