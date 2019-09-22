"نجله فنان.. ووحيد سيف ساهم في شهرته.. وأزمة قلبية أنهت حياته".. معلومات عن يوسف عيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طلة مميزة، أدوار صغيرة، ومشاهد قليلة، لكنه لا يمر أمام الشاشة دون أن يستوقفك، إنه الفنان الراحل يوسف عيد، أحد العلامات المميزة في أي عمل فني شارك فيه، لا يمكن نسيان تجسيده لدور "بوب مارلي" في فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، أو إفيهاته الفريدة.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الراحل:

- ولد الفنان يوسف عيد في 14 نوفمبر 1948، في حي الجمالية بالقاهرة.

- بدأ مشواره الفني في المسرح من خلال مسرحية "نحن لا نحب الكوسة".

- شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية والسينمائية منها فيلم "الناظر" وفيلم "التجربة الدنماركية"، ومسلسل "تامر وشوقية"، ومسرحية "شارع محمد علي"، وفيلم "النمر والأنثى".

- قدم خلال مشواره الفني 258 عملا بين السينما والمسرح والتليفزيون، كان آخرها دور الكفيف في فيلم "عمر وسلوى".

- نجله الفنان هاني يوسف عيد، من مواليد القاهرة في عام 1977، وظهر كطفل في دور ابن المطربة المخطوفة في فيلم (وحوش الميناء) عام 1983، وأدوار ثانوية أخرى في العديد من المسلسلات، كان آخرها مسلسل "بحر".

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يوسف عيد في فيلم الناظر

- في أحد مشاهد مسرحيات "شارع محمد علي" خرج الفنان وحيد سيف عن النص موجها حديثه لصديقه الفنان "يوسف عيد" قائلا: "إنت جايب حد معاك.. جايب قرايبك يعني أول مرة من 4 سنين حد يعبرك، ويصقف أنت قاطع لحد تذاكر.. أنا زعلان عشان إنت بتمثل من 67.. لو حمار كان اتشهر والله"، وقال يوسف عيد إن هذا المشهد سبب له شهرة كبيرة.

مشهد وحيد سيف

- توفي الفنان يوسف عيد في منزله في الساعات الأولى، صباح يوم الاثنين 22 سبتمبر 2014، عن عمر ناهز 65 عاما، إثر أزمة قلبية.

- غاب نجوم الفن عن عزاء يوسف عيد، فلم يحضر عادل إمام الذي شاركه عيد غالبية أفلامه، والذي تجمعه صداقة بيوسف عيد، وفقا لرواية الكاتب الصحفي بلال فضل، وغاب الفنان أحمد حلمي وأحمد مكي، الذي جسد عيد مشاهده المميزة في أفلامهما.

حوار يوسف عيد مع أشرف عبدالباقي