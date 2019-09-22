حافل بالمشاهد الإباحية.. ماليزيا تحظر فيلم "Huslers" لجينيفر لوبيز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حظرت ماليزيا عرض فيلم "Huslers" للنجمة جينيفر لوبيز، الذي تعتمد أحداثه على قصة حقيقية عن مجموعة من فتيات الليل، قمن بتخدير "زبائن" مهمين وسلب أموالهم.

ووفقا لوكالة رويترز، اتهم نقاد فنيون الحكومة الماليزية بأنها تمارس دور الوصي على الشعب بسبب موقفها المتحفظ تجاه الأفلام، التي تسمح بعرضها في البلاد.

وأعلنت شركة سكوير بوكس بكتشرز، الموزع المحلي للفيلم في ماليزيا، على مواقع للتواصل الاجتماعي، حظر السلطات الماليزية عرض الفيلم.

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ولم تذكر الشركة أسبابا، لكن "رويترز" نقلت عن مجلس الرقابة قوله إن الفيلم حافل بالمشاهد الإباحية ولن يبقى منه الكثير إذا حذفت.

وحذف مجلس الرقابة على الأفلام في ماليزيا في أغسطس الماضي، مشاهد جنسية مثلية من فيلم "rocketman" الذي يحكي قصة المغني البريطاني الشهير إلتون جون.

وعُرض فيلم "Hustlers" في 13 سبتمبر الجاري في دور العرض الأمريكية.

يُذكر أن جينيفر لوبيز تعيش حالة من النشاط الفني، إذ أحيت سلسلة من الحفلات الغنائية في أغسطس الماضي، في مصر وموسكو، ضمن جولتها الغنائية، التي أقمتها احتفالا بعيد ميلادها الخمسين.