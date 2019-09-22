تراند اليوم : الكشف عن مفاجأة حول الحالة الصحية لـ"هنا الزاهد" بعد نقلها للمستشفى عقب زفافها...

كشفت الفنانة نهال عنبر - عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية - بعض المعلومات حول تعرض الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية مفاجئة أثناء قضائها شهر العسل.

و قالت الفنانة نهال عنبر رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية: "تواصلت مع والدة هنا الزاهد وأكدت إنها تتواجد في المستشفى بسنغافورة حاليا وممنوعة من الطعام تماما وتخضع للعلاج بالمحاليل الطبية" بحسب "في الفن".

وتابعت: "هنا دخلت المستشفى وهي تعاني من الالام شديدة ووضعت تحت الملاحظة لمدة 3 أيام، ويتواجد معها زوجها أحمد فهمي".

وفي أول تعليق لهنا الزاهد في أعقاب تعرضها لوعكة صحية نشرت دعاء الشفاء " اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي..رب اشفيني شفاءا لا يغادر سقما عاجلا أم أجلا، اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي".

وتعرضت هنا لوعكة صحية مفاجئة بعد أيام قليلة من زفافها على الفنان أحمد فهمي.

