شاهد: راغب علامة ووائل جسار يعلنان تأييد السيسي

أعلن كل من الفنان راغب علامة والفنان وائل جسّار تأييدهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد دعوات التظاهر ضدّه والمطالبة بإسقاطه. ونشر حساب قناة ” CBC” على “تويتر” رسالة للسوبر ستار راغب علامة قال فيها: “أنا راغب علامة انا مواطن لبناني عربي لكن اعتبر مصر بلدي” وتابع “انا ادعم مصر رئيسا حكومة وشعبا وربنا حاميها بإذن الله”.

أما وائل جسار فقال في مقطع فيديو: “السلام عليكم مصر هي ام الدنيا مصر مش ممكن تنكسر كلنا معاك يا ريس كلنا مع الجيش المصري ومع الشعب المصري العظيم”.

الجدير ذكره أن الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي دعا منذ أيام إلى ثورة شعبية تجبر السيسي على التنحيما أثار الكثير من القلق في صفوف السلطة المصريةالتي سارعت بالسير في عدة اتجاهاتللحيلولة دون خروج هذه المظاهرات.