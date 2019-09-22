أشرف زكي: هنا الزاهد وأحمد فهمي لن يُكملا شهر العسل.. والأخير: هناك تدخُّل جراحي!

تطوّرت الحالة الصحية للفنانة المصرية هنا الزاهد حيث وضعها الأطباء في مدينة سنغافورة تحت الملاحظة، لمدة 3 أيام، وكشف أحمد فهمي، أنه في حال عدم تحسُّن الوضع الصحي لها سيكون هناك تدخل جراحي.

وأكّد فهمي أن هناك متابعةً من أطباء مصريين تواصلوا مع الأطباء في سنغافورة الذين يتابعون حالة هنا، ووجّه الشكر للفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، فكتب قائلًا: “شكرًا لكل الناس اللي بتسأل على هنا ومعلش مش عارف أرد على كل الناس لإني كنت محتاس لوحدي، الموضوع إننا في المستشفى هنا فى سنغافورة وهنقعد 3 أيام تحت الملاحظة ولو محصلش تحسن هيبقى في جراحة”.

واستطرد أحمد فهمي، قائلًا: “الموضوع بايخ ومفاجئ بس بشكر الدكتور أشرف زكي فعلًا والدكاترة المصريين أشرف أبو الهوا وأحمد نجم اللي متابعين من مصر الحالة، وبشكر السفير محمد أبو الخير اللي واقف معانا جامد هو والمصريين في السفارة وعلى رأسهم محمد زغلول وطبعًا ضياء محمد كامل اللي واقف جنبي جامد من مصر، إن شاء الله خير”. وكشف الفنان المصري أشرف زكي، أن الوضع الصحي لهنا الزاهد يتم متابعته من النقابة كاشفًا عن اتصال هاتفي جمعه بأحمد فهمي للاطلاع على التفاصيل وأكّد له احتمالية خضوعها لجراحة خلال 3 أيام حال عدم تحسنها صحيًا. وأضاف أن أحمد فهمي لن يكمل شهر العسل في حال تحسنها وسيعود برفقة هنا إلى مصر في حال كتب الأطباء على خروج من المستشفى.

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وحول طبيعة الوضع الصحي قال أشرف زكي: “لمست إحراجًا في حال التدخل في هذه الأمور ففضلت عدم السؤال حول التفاصيل”. وأثار أحمد فهمي حالة من الجدل بعد نشره صورة لزوجته هنا الزاهد وهي ترقد على السرير الأبيض في أحد المستشفيات في مدينة سنغافورة مؤكدًا أن هذه هي المرة الثالثة التي تدخل فيها المستشفى لتلقي العلاج أثناء قضائهما شهر العسل. وأوضح الفنان أن البعض من الزملاء يُركّز في حياتهما الشخصية ويسألون عن حفلهما ويخوضون في الحديث عن تدخله في عملها، مطالبًا من يركزون في حياتهما الخاصة بالتوقف عن ذلك. وكتب أحمد فهمي، عبر “إنستغرام”: “عامة أنا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زي دي وبقالي شوية بهزر مع صحابى الزملكاوية عالماتش”. واستطرد: “بس إحنا بره مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى روحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدًا، بجد في ناس مركزة أوي أوي أوي معانا”.

وأكمل الفنان المصري : “لدرجة إن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أي حد من الزملاء عن الجائزة اللى واخدها لا بيسألوها عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل هنا والغريب إن فيه بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية”. واختتم: “بجد شكرًا جدًا لكل الناس اللي فرحنالنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة، أما بجد اللى مركزين أرجوكوا الحياة مش ناقصة، إحنا فى شهر العسل وبايتين أهو في المستشفى”. يُذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بعقد قرانهما الثلاثاء الماضي ثم أُقيم حفل الزفاف مساء الأربعاء، ‏بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.