نجوم الفن يتفاعلون مع فيديو تعذيب وضرب طفلة رضيعة من والدها

كتب امير فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2019 09:55 صباحاً - بعد تداول مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس مقطع فيديو لأب يقوم بتعذيب طفلته الرضيعة التي لا يتجاوز عمرها العام وضربها بوحشية وهو يحاول تعليم الطفلة كيفية الوقوف والمشي .

وهو الأمر الذي بدا صعبا على الطفلة كون عمرها لايزال صغيرا مما دفع الأب إلى تعنيفها وضربها بشكل لا إنساني ووحشي .

مما أثار غضب العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي واستهجانهم إلى جانب مطالبتهم بضرورة التعرف على هذا الشخص وإلقاء القبض عليه ومحاكمته على فعلته .

وتفاعل أيضا نجوم الفن على مقطع الفيديو مبديين غضبهم وحزنهم لما شاهدوه فكتبت الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” قلبي رح يوقف على هالطفلة .. ما عم بعرف اعبر ولا عم بعرف شو احكي .. أب بلا قلب بلا رحمة بلا احساس عديم المشاعر والإنسانية .. بأسرع وقت لازم الجهات المختصة تتحرك هيك وحشية ما بتستحقها هالطفلة البريئة ” .

Advertisements

وجاءت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” لتعلق على هذا المشهد الغير الإنساني واصفة الأب بإنه إنسان بربري وحيوان فكتبت : ” أقل شي يتم توقيف هيك إنسان بربري جاهل .. الحيوان عندو حنية على ولادو أكتر .. بأيا منطق في ناس بهالأخلاق بيتصرفو هيك مع ولادن .. والمجرم الأكبر هوي اللي عم يصور ومبسوط وما حاول يمنع هالأب المجرم من اللي عم يعملوه .. خلصت الدني ” .

ونشرت الفنانة المصرية ” زينة ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع الفيديو والتي اعتذرت عن بشاعته وطالبت الجهة المسؤولة بإلقاء القبض على هذا الشخص لأن المجرم لا يمكن أن يتواجد خارج القفص .. ومن يقوم بتعذيب الأطفال يتسبب في وجود أجيال مريضة لا تعرف الرحمة بسبب تعذيبهم في صغرهم .