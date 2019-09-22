مهرجان الجونة السينمائي يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي

يواصل مهرجان الجونة السينمائي فعالياته لليوم الثاني على التوالي داخل مدينة الجونة بالغردقة، والمقرر استمرار فعالياته حتى يوم 27 من الشهر الجاري.

ويبدأ برنامج اليوم في 11:30 صباحا بعرض فيلم "اخوات السلاح" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي 11:45 صباحا يعرض فيلم "جلد الأيل" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة.

12:15 ظهرا يعرض فيلم "البؤساء" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة، وفي 12:30 ظهرا يعرض فيلم "ذات مرة في تروبشفسك" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية.

كما تعقد مائدة حوار بعنوان سينما من أجل الإنسانية أصوات اللاجئين في السينما يديرها رانيلد إيك بقاعة 31-32 بالجامعة الألمانية، وبحضور الفنانة الاردنية صبا مبارك والمخرج عمرو سلامة، 1:30 ظهرا يعرض فيلم "علو الموج" بسينما جراند بالغردقة، 2:15 ظهرا يعرض فيلم "ستموت في العشرين" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة.

2:30 ظهرا يعرض فيلم "محطمة النظام" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، 3:15 عصرا يعرض فيلم "كونجو" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة، 3:45 عصرا يعرض فيلم "محطة البرازيل" بسينما جراند بالغردقة، وفي 4:00 عصرا يعرض فيلم "وراء البحر الغاضب" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وفي 5:00 مساء يعرض فيلم "عيد القربان" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة.

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أما في 5:45 مساء السجادة الحمراء لصناع فيلم "جلد أمريكي" بمسرح المارينا، وفي 6:00 مساء يعرض فيلم "كابل مدينة في الريح" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وفي 6:15 مساء يعرض فيلم "محصن" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة، 6:30 مساء

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يعرض فيلم "جلد الأيل" بسينما جراند الغردقة، 6:45 مساء، يعرض فيلم "جلد أمريكي" بمسرح المارينا، ويعرض فيلم "أغنية بلا عنوان" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، 7:45 مساء يعرض فيلم "المرأة الباكية" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، 8:30 مساء يعرض فيلم "قبلات مسروقة" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة.

9:00 مساء يعرض فيلم "أمة الطفل الواحد" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 9:15 مساء، يعرض فيلم "الأب" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية.

بينما تبدأ في 9:30 مساء السجادة الحمراء لفيلم "لما بنتولد" بمسرح المارينا، ويعرض فيلم "أغنية بلا عنوان" بسينما جراند الغردقة، 10:30 مساء يعرض فيلم "لما بنتولد" بمسرح المارينا.

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