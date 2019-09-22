مهرجان الجونة السينمائي يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي

القاهرة - لايف ستايل
يواصل مهرجان الجونة السينمائي فعالياته لليوم الثاني على التوالي داخل مدينة الجونة بالغردقة، والمقرر استمرار فعالياته حتى يوم 27 من الشهر الجاري.
ويبدأ برنامج اليوم في 11:30 صباحا بعرض فيلم "اخوات السلاح" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي 11:45 صباحا يعرض فيلم "جلد الأيل" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة.
12:15 ظهرا يعرض فيلم "البؤساء" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة، وفي 12:30 ظهرا يعرض فيلم "ذات مرة في تروبشفسك" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية.
كما تعقد مائدة حوار بعنوان سينما من أجل الإنسانية أصوات اللاجئين في السينما يديرها رانيلد إيك بقاعة 31-32 بالجامعة الألمانية، وبحضور الفنانة الاردنية صبا مبارك والمخرج عمرو سلامة، 1:30 ظهرا يعرض فيلم "علو الموج" بسينما جراند بالغردقة، 2:15 ظهرا يعرض فيلم "ستموت في العشرين" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة.
2:30 ظهرا يعرض فيلم "محطمة النظام" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، 3:15 عصرا يعرض فيلم "كونجو" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة، 3:45 عصرا يعرض فيلم "محطة البرازيل" بسينما جراند بالغردقة، وفي 4:00 عصرا يعرض فيلم "وراء البحر الغاضب" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وفي 5:00 مساء يعرض فيلم "عيد القربان" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة.
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أما في 5:45 مساء السجادة الحمراء لصناع فيلم "جلد أمريكي" بمسرح المارينا، وفي 6:00 مساء يعرض فيلم "كابل مدينة في الريح" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وفي 6:15 مساء يعرض فيلم "محصن" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة، 6:30 مساء
يعرض فيلم "جلد الأيل" بسينما جراند الغردقة، 6:45 مساء، يعرض فيلم "جلد أمريكي" بمسرح المارينا، ويعرض فيلم "أغنية بلا عنوان" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، 7:45 مساء يعرض فيلم "المرأة الباكية" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، 8:30 مساء يعرض فيلم "قبلات مسروقة" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة.
9:00 مساء يعرض فيلم "أمة الطفل الواحد" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 9:15 مساء، يعرض فيلم "الأب" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية.
بينما تبدأ في 9:30 مساء السجادة الحمراء لفيلم "لما بنتولد" بمسرح المارينا، ويعرض فيلم "أغنية بلا عنوان" بسينما جراند الغردقة، 10:30 مساء يعرض فيلم "لما بنتولد" بمسرح المارينا.
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