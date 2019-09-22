كتب امير فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2019 08:49 صباحاً - كشف الفنان المصري ” أحمد فهمي ” زوج الفنانة ” هنا الزاهد ” عن تطورات الحالة الصحية لها بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرا أثناء قضائهما لأجازة شهر العسل واضطرتها إلى دخول المستشفى .
حيث نشر أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا أوضح به عن أن الأطباء في مدينة ” سنغافورة ” قاموا بوضع هنا تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أيام .
وفي حال عدم تحسن الوضع الصحى الخاص بها سوف يكون هناك تدخل جراحي .
وكتب فهمي قائلا : ” شكرا لكل الناس اللي بتسأل على هنا ومعلش مش عارف أرد على كل الناس لأنى كنت محتاس لوحدي .. الموضوع إننا فى المستشفى هنا فى سنغافورة وهنقعد 3 أيام تحت الملاحظة ولو محصلش تحسن هيبقى في جراحة .. الموضوع بايخ ومفاجىء ” .
وأضاف : ” بس بشكر دكتور أشرف زكى فعلا والدكاترة المصريين دكتور أشرف أبو الهوا والدكتور أحمد نجم اللى متابعين من مصر الحالة مع دكاترة هنا .. وبشكر معالى السفير محمد أبو الخير اللي واقف معانا جامد هو والمصريين فى السفارة وعلى رأسهم الأستاذ محمد زغلول وطبعا الأستاذ ضياء محمد كامل اللي واقف جنبي جامد من مصر .. إن شاء الله خير ” .
كما كشف الفنان المصري ونقيب المهن التمثيلية ” أشرف زكي ” عن متابعته للحالة الصحية لهنا الزاهد وإنه دائم الإتصال بأحمد فهمي للاطمئنان عليها وأكد احتمالية خضوعها لجراحة خلال 3 أيام حال عدم تحسنها صحيا .. وأضاف أن أحمد فهمي لن يكمل شهر العسل في حال تحسنها وسيعود برفقة هنا إلى مصر في حال كتب الأطباء على خروج من المستشفى .facebook
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية ل ” هنا الزاهد ” : ” قد يحدث تدخل جراحي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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