شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح المصرية جميلة عوض لجائزة أفضل ممثلة أفريقية بهولندا والان مع التفاصيل

رشحت إدارة مهرجان "نيو فيجن" السينمائي الدولي بهولندا الفنانة المصرية جميلة عوض لجائزة أفضل ممثلة أفريقية عن دورها في فيلم "الضيف".

ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز في العاصمة الهولندية أمستردام، الخميس، 26 سبتمبر/أيلول الجاري، كما تُجري محطة "TV Salto" الهولندية لقاء مع جميلة، الأربعاء، تتحدث فيه عن دورها في الفيلم وعن مشروعاتها الفنية خلال العام المقبل.

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وخلال العام الجاري شاركت جميلة في بطولة فيلم "سبع البرمبة" مع رامز جلال، ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات ضخمة تجاوزت الـ45 مليون جنيه مصري، كما تم تكريمها من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باعتبارها قدوة للشباب فيما تقدمه من أعمال فنية.

وتدور أحداث "الضيف" حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويشارك بطولة الفيلم مع جميلة عوض خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا.

ولفتت جميلة عوض الأنظار إليها بدور هانيا في مسلسل تحت السيطرة (2015)، وهو العام الذي حصلت فيه على جائزة "الدير جيست" كأفضل ممثلة صاعدة، قبل أن تنطلق في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المميزة مثل "المحاضرة الأخيرة" (2016) و"لا تطفئ الشمس" (2017) و"الضيف" (2019) و"سبع البرمبة" (2019).