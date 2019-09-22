محمد الشرنوبي يُوضّح حقيقة إيقاف فيلمه الجديد بسبب تهديد سارة الطباخ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري محمد الشرنوبي، إنّ الفنان دائم التغيير في مظهره وإطلالاته من وقت لآخر، موضحًا أن الفنان مثل "الصلصال" سهل التشكيل والتغيير بحسب الشخصية التي يُجسّدها أمام الجمهور.

وأضاف في تصريحات لـ"فوشيا" خلال مشاركته في فعاليات حفل مهرجان الجونة السينمائي، أن أهمّ ما يُميّز المهرجان عن باقي المهرجانات الفنية هو وجوده في مدينة سياحية رائعة تتمتع بجمال طبيعي مختلف عن المدن السياحية الأخرى.

وتابع الشرنوبي أن نجاح إدارة مهرجان الجونة في اختيار الأفلام المشاركة وتكريم عدد من النجوم الكبار، ساهم في تألق المهرجان واستمراره.

وكشف الفنان المصري محمد الشرنوبي في فيديو "فوشيا" عن حقيقة إيقاف فيلمه الجديد بعد تهديد مديرة أعماله وخطيبته السابقة سارة الطباخ بعدم إمكانية مشاركته في أي عمل فني لارتباطه معها بعقود فنية تمنعه من التعاقد مع أي شركة أخرى.