شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات عمل تجمع إلهام شاهين وأمير رمسيس من أجل "حظر تجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة الهام شاهين تحضيرات جلسات عمل مكثفة من أجل فيلم "حظر تجول" من تأليف واخراج أمير رمسيس ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة بعد معاينة اماكن التصوير وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى .

وهذا العمل يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غيابها حوالى 3 سنوات منذ آخر أعمالها فيلم "يوم للستات" الذى شاركت فى بطولته كل من الفنانة نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود، تأليف هناء عطية، وتدور قصته داخل حى شعبى بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحى فى حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.

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وشاركت الفنانة الهام شاهين مؤخرا فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى مع عدد من النجوم منهم يسرا وليلي علوي وخالد سليم وزوجته والمخرج محمد سامي وزجته مي عمر وعمرو يوسف وكنده علوش و محمد كريم وتارا عماد و محمد فراج وهاني رمزي وشريف رمزي وزوجته ريهام ايمن و بشري ودرة والدكتور اشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والمطرب ابو وزوجته والتي ظهرت عليها علامات الحمل وقرب موعد وضعها وداليا البحيري ووشريف منير و نسرين طافش ومحمد رمضان ومحمد كريم والنجم المصري العالمي مينا مسعود ومني زكي وسارة التونسي.