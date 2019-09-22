شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء الأطباء فى مسلسل "ملاك" لـ كريم فهمى وآيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم كريم فهمى تصوير أولى مشاهد مسلسل "ملاك" الذى يجمعه بالفنانة أيتن عامر خلال الأيام القليلة المقبلة وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج ابراهيم فخر.

تفاصيل العمل التى تدور فى إطار اجتماعى من خلال قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من ملاك إلى شيطان فى خلال أحداث العمل التى يراهن عليها السيناريست حسان دهشان ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية كما أكد فى تصريحات له حيث انتهى من كتابة نصف حلقاته.

من ناحية أخرى ينتظر كريم فهمى عرض فيلمه الجديد "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.

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وكانت آخر أعمال كريم فهمى مسلسل "أمر واقع"، وشاركته فى بطولة العمل الفنانة ريم مصطفى وأحمد وفيق ونبيل الحلفاوى وياسر المصرى ونهى عابدين وملك قورة ونجلاء بدر، تأليف محمد رفعت وإخراج مجدى السميرى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن حول ضابط مكلف بإحباط عملية إرهابية ويواجه العديد من العقبات والمطاردات من قبل بعض الجهات.

يذكر أن آخر أعمال السيناريست حسان دهشان فى الدراما مسلسل "فوق السحاب" وتم طرحه فى موسم رمضان قبل الماضى وهومن بطولة هانى سلامة وإبراهيم نصر ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى ألفونس وتونى ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز ومن انتاج سينرجى.