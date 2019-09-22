في الصحراء.. منة فضالي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت منة في الصور في الصحراء على طريق العين السخنة، ونالت الصور إعجاب متابعي ومحبي منة.

وكتبت منة فضالي في تعليقها على الصور: "اليوم الذي لديك فيه كل شيء أتمنى أن تتذكره عندما لا يكن لديك شيء".

يذكر أن منة فضالي، يعرض لها حاليا مسلسل "قيد عائلى" على شبكة قنوات "دي إم سي"، المسلسل من بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلى، بوسي، وميرفت أمين، وصبري فواز، وميرهان حسين، ومحمد رياض، ومن تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل ومحمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.