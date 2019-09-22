عقب انطلاقه.. مي كساب تكشف رأيها في لجنة تحكيم "ذا فويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة مي كساب، على تهنئة المدربين الأربعة ببرنامج المواهب "the voice"، بعد عرض أولى حلقات البرنامج على شاشة "إم بي سي مصر".

ونشرت مي، صورة للمدربين الأربعة، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "إنتم الأربعة حلوين جدا مع بعض، حضوركم طاغي ومحترمين ودمكم خفيف، وفيه كيميا عالية جدًا بينكم، اختيار موفق، اتبسطت كتير وأنا باتفرج".

يذكر أن، الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "The voice "، انطلقت أولى حلقاته أمس السبت على شاشة "إم بي سي مصر"، وأعضاء الموسم الجديد هم: "محمد حماقي، راغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام".