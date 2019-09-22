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بالفيديو: معجب كفيف يطلب من الفنان خالد عبدالرحمن التصوير مع بطاقته الشخصية

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان خالد عبدالرحمن مع أحد معجبيه حيث أثار المقطع الإعجاب لطريقة تعامل الفنان خالد عبدالرحمن مع المعجب والذي تبين من المقطع أنه كفيف.

وطلب المعجب من الفنان خالد عبدالرحمن التصوير مع بطاقته الشخصية وهو ما رحب به الفنان وأنتظره حتي قام بإستخراجها وقام بالتصوير معها ثم التصوير مع المعجب في لقطة أثارت إعجاب الجميع.

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