بالفيديو.. سامو زين يطرح أحدث كليباته "متل الولد"

طرح الفنان سامو زين أحدث كليباته بعنوان "متل الولد"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وأغنية "متل الولد" من كلمات جاد خوري، وألحان سامو زين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، والكليب من إخراج شريف فرانسيس. وألحان سامو زين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، والكليب من إخراج شريف فرانسيس. Advertisements يذكر أن الفنان سامو زين طرح مؤخرًا كليب بعنوان "قولي قولي"، وهو من ألحانه، وكلمات إسماعيل الأبرص، و توزيع أكرم عادل، وإخراج إسماعيل الأبرص، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا. طرح مؤخرًا كليب بعنوان "قولي قولي"، وهو من ألحانه، وكلمات إسماعيل الأبرص، و توزيع أكرم عادل، وإخراج إسماعيل الأبرص، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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