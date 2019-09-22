شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاى كوستر: ثيون جيورجى أكثر المتفاعلين على جروب WhatsApp لـ GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفجر الممثل العالمى نيكولاي كوستر صاحب شخصية جيمى لانيستر الشهير، مفاجأة كبيرة اثناء تواجده فى برنامج جايمى كاميل الشهير، حول أكثر الممثلين المتفاعلين فى جروب الـ WhatsApp الخاص بالممثلين، حيث أوضح ان الممثل ألفى ألين صاحب شخصية ثيون جيورجي، هو أكثر المتفاعلين الذى دائماً ما يرسلون رموز وأيموشن.

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وأضاف كوستر، ان الممثلة لينا هايدي صاحب شخصية سيرسي لانيستر، هى ثانى أكثر المتفاعلين داخل الجروب والتى تنشر أيضاَ العديد من الرموز من حين لآخر، بينما يحل الممثل بيتر دانكلينج فى المرتبة الأخيرة من حيث التفاعل والذى نادراً ما يقوم بنشر بعض الرموز على الجروب والتى دائماً ما تحدث ضجة كبيرة.

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه ، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.