شاهد.. رجل يساند زوجته أثناء الولادة بطريقة غريبة!

كتب امير فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2019 05:52 صباحاً - قرر زوج ألا يقف صامتًا بينما تتألم زوجته بألم الولادة الشديد، فقام بمشاركتها تلك اللحظات على طريقته الخاصة.

قام بتجهيز بعض الورق المطبوع بالنصائح التي يجب عليها فعله في ذلك الوقت، مثل تنفسي، واعترافه لها بالحب وأنه سيبقى إلى جوارها دومًا، ويذكرها بكيف خاض كلاهما الحمل معًا، بحسب ما نشرت صحيفة “ذا إندبندنت”البريطانية.

وقرر تصوير ما فعله فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ليحظى بإعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تمت مشاركة الفيديو بواسطة ABC News الذي وصف هذا الرجل بأنه “زوج العام” لقيامه بتقديم الدعم لزوجته خلال المراحل الأخيرة من الحمل.