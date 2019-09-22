صور| "سيلفي" فريال يوسف ينال إعجاب جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة التونسية فريال يوسف، صورًا منها على طريقة السيلفي، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام". وظهرت فريال، خلال الصور، وهي تقف أمام المرآة بملابس صيفية، وتلتقط السيلفي، ونالت الصور إعجاب محبي ومتابعي فريال. وكانت آخر أعمال فريال فيلم "محمد حسين" مع النجم محمد سعد ومي سليم وسمير صبري، الذى عرض في موسم عيد الفطر الماضي.

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