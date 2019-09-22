في كواليس "the voice" راغب علامة مع نجليه (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان راغب علامة، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من كواليس الحلقة الأولى من برنامج "The voice".

وظهر راغب علامة في الصورة برفقة نجليه خالد ولؤي، وعلق راغب على الصورة: "بنهاية أولى حلقات برنامج (ذا فويس) أتمنى أن تكون الحلقة قد أعجبتكم، وأعدكم بالمزيد من المفاجآت والأصوات الواعدة، لكم مني ومن أسرتي كل الشّكر والتّقدير، شكرا لجميع المشتركين، ولشبكة قنوات MBC، ولزملائي النّجوم المدربين".

يذكر أن الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "The voice"، انطلقت أولى حلقاته أمس السبت، وأعضاء الموسم الجديد هم: "محمد حماقي، راغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام".