إبنة فاديا طنب تخطف لفّة رباعية من مدربي The Voice







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: خطفت الشابة يمان الحاج البالغة من العمر 23 سنة لفّة رباعية من المدربين النجوم مع انطلاقة الموسم الخامس من برنامج المواهب The Voice في مرحلة "الصوت وبس" بعدما أدت أغنية "Bang Bang" للمغني الشهير فرانك سيناترا.



وكشفت بردها على الفنان راغب علامة الذي سأل عن إسمها، أنّها تلّقت تدريبها الموسيقي على يدّ امرأة مميّزة وفنانة لبنانية، ليتبين أنها ابنة الفنانة القديرة فاديا طنب. إلا أنها اختارت الانضمام إلى فريق الفنان المصري محمد حماقي الذي ستنتقل إلى المرحلة المقبلة من البرنامج ضمن فريقه.

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