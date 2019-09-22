شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقم مفاجأة".. تعرف على أرباح جولة بينك الغنائية Beautiful Trauma tour والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت جولاته النجمة العالمية بينك الغنائية " Beautiful Trauma tour " إلى محط تركيز وسائل الأعلام الفنية الشهيرة و ذلك بسبب تقديمها الأستعراضات المذهلة و " الحركات البهلوانية " و ذلك حسبما وصفها بعض المواقع .

واستطاعت بينك البالغة من العمر ( 40 عام ) أن تحصد 397.3 مليون دولار لبيع لأكثر من 3 ملايين تذكرة في عامي 2018 و 2019 ، و هو بالتأكيد رقم قياسي و من الصعب ان تحققه بعض أهم و أشهر نجمات الغناء علي الساحة العالمية .

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يذكر أن بينك أطلقت مؤخرا كليبها الجديد الذى حمل اسم "Hurts 2B Human" مع النجم خالد، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وفى الساعات الأولى لإطلاق الكليب استطاع أن يحقق نسبة مشاهدة عالية و تم تداوله بكثافة بين محبي و عشاق بينك ، وكانت عودة بينك للساحة الغنائية قوية ومذهلة خلال شهر أبريل الماضى، وذلك بإطلاقها ألبوم "Hurts 2B Human" ، وهو الثامن للمطربة الأمريكية الشهيرة.



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