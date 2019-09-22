بعد تداول فيديو له يضرب طفلته بشكل وحشي.. شاهد كيف برر فعلته!

كتب امير فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2019 02:57 صباحاً - اثار مقطع فيديو راج بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، غضب الجميع، حين ظهر شخص يقوم بتعذيب طفلة رضيعة.

وقد بدأت السلطات المختصة في السعودية التحقيق في مقطع الفيديو لمعرفة الفاعل وضبطه.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، عبر صفحته الرسمية على تويتر: “يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفلة رضيعة”.

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وأضاف “يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف”.

غير ان والد الطفلة ظهر في فيديو جديد مبررا ما قام به حيث قال “الغرض كان تعليم البنت على المشي وهذه هي الان تمشي لحالها وانا اهتم باربعة اطفال من اكثر من اسبوعين تاركاهم امهم كلهم عندي ولا فيهم تعنيف”.

وتابع والد الطفلة قائلا “الموضوع قديم كنت امر بحالة نفسية وكنت احاول اني امشي البنت كانت تخاف تحط رجلها على الارض واعتذر منكم واطلب الدعاء لي بدل الدعاء علي”.