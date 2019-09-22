أميمة سليم.. فنانة ظلمتها أنوثتها وتوفيت بعد مأساة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

برز اسم الفنانة أميمة سليم في سينما السبعينات التي أسندت غليها أدوار الإغراء ما أبعدها عن البطولة ليظل اسمها مرتبطا بالأدوار الثانية.

ولدت أميمة سليم في يوم 2 مارس عام 1943. تخرجت من المعهد العالي للسينما، وبدأت مسيرتها الفنية في نهاية السبعينات حيث شاركت بالعديد من الأفلام، أهمها: رجب فوق صفيح ساخن عام 1978 والبعض يذهب للمأذون مرتين.

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كما شاركت في فيلم ضربة شمس في بداية الثمانينات وأفلام المحفظة معايا، خطايا الحب، المليونيرة النشالة، البنت الحلوة الكدابة، البنات عايزة إيه، بياضة، دائرة الشك، القاضي والجلاد، المعتوه، إن ربك لبالمرصاد، رجل فقد عقله، احترس من الخط، شوارع من نار.

تمتعت أميمة سليم بأنوثة طاغية وجمال لافت جعل منها أحد الوجوه التي تجذب المخرجين لإسناد أدوار المرأة اللعوب أو الخائنة أو الأدوار التي تتطلب نوعا من الإغراء.

تنوعت أعمالها بين السينما والمسرح والتليفزيون لكنها اعتزلت الفن وابتعدت عن الأضواء بعد معاناتها المأساوية مع مرض السرطان الذي انتصر عليها وتوفيت يوم 12 أكتوبر عام 2013 عن عمر يناهز 70 عامًا.