محمد رمضان يكشف سبب حضوره لمهرجان الجونة رغم انتقاده السابق له

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حضر الفنان المصري محمد رمضان فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة، على الرغم من انتقاده السابق له، ووصفه بأنه به خمور.
وعن سبب حضور رمضان للمهرجان، قال، في تصريحات صحفية، إن انتقاده للمهرجان في العام الماضي كان نتيجة التسرع والحكم على المهرجان دون رؤيته.
الفنان المصري أضاف أنه عندما اقترب من أرض الواقع، وجده مهرجان على مستوى عالٍ سواء في التنظيم أو اختيار الأفلام.
وكان الفنان المصري محمد رمضان قد هاجم مهرجان الجونة العام الماضي، وأكد أن السبب الرئيسي لعدم موافقة الجيش على حضوره مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية هو وجود الخمور بكثرة في المهرجان، حيث أنه كان وقتها جندي في الجيش.
يذكر أن الفنان المصري محمد رمضان قد شارك في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة وذلك للمرة الأولى.
وجمع المهرجان محمد رمضان، بالفنانة بشرى، إحدى منظمات المهرجان، وذلك في أول لقاء يجمعهما بعد أزمة أغنية “كوبرا” والتي أطلقتها بشرى للسخرية من رمضان بعد طرحه أغنية ” أنا الملك”.
وبعد حالة الجدل التي أثيرت بسبب كليب بشرى، تدخل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، للصلح بينهما خلال تواجدهم في مدينة كان الفرنسية وتم الصلح بينهما وأكد ساويرس، أنه من الممكن أن يجمعهما في عمل واحد، وهو الأمر الذي رحبت به بشرى.
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