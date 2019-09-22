تطورات الحالة الصحية لهنا بعد دخولها المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد فهمي تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة هنا الزاهد، بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها في شهر العسل واستدعت دخولها المستشفى.

الفنان المصري كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “شكرا لكل الناس اللي بتسأل على هنا ومعلش مش عارف أرد على كل الناس لإنى كنت محتاس لوحدي”.

وكشف أن هنا من الممكن أن تخضع لجراحة، حيث قال: “الموضوع إننا في المستشفى هنا في سنغافورة وهنقعد تلات أيام تحت الملاحظة، ولو محصلش تحسن هيبقى في جراحة”.

وأضاف: “الموضوع بايخ ومفاجىء بس بشكر دكتور أشرف زكي فعلا، والدكاترة المصريين دكتور أشرف أبو الهوا، ودكتور أحمد نجم، اللي متابعين من مصر الحالة مع الدكاترة هنا”.

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وتابع: “وبشكر معالي السفير محمد أبو الخير اللي واقف معانا جامد هو والمصريين في السفارة، وعلى رأسهم أستاذ محمد زغلول، وطبعا أستاذ ضياء محمد كامل، اللى واقف جنبي جامد من مصر، إن شاء الله خير”.

وكان أحمد فهمي قد صدم جمهوره بنشره صورة لعروسه الفنانة هنا الزاهد، وهي راقدة على سرير المرض بأحد المستشفيات، وذلك خلال قضائهما شهر العسل.

الفنان المصري أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “عامة انا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى و بقالى شوية بهزر مع صحابى الزماكاوية عالماتش .. بس احنا برا مصر انا وهنا و بقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا”.

وأرجع فهمي ما حدث لهنا للحسد، قائلا: “بجد فى ناس مركزة اوى اوى اوى معانا لدرجة ان فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش اى حد من الزملا عن الجائزة اللى واخدها لا بيسالوهم عننا و عن الفرح و عن تدخلى فى شغل هنا و الغريب ان فى بعض الزملاء خاضوا فى حياتنا الشخصية “.

واختتم كلامه قائلا: “بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنالنا من قلبها و ربنا يديمكو نعمة .. أما بجد اللى مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة .. احنا فى شهر العسل و بايتين اهو فى المستشفى”.