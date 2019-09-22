بعد طلاقها.. الفنانة مي فاروق: الزواج عطلني كثيراً

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية مي فاروق، في شهر أغسطس الماضي، طلاقها من زوجها، مشيرة إلى أن الطلاق الرسمي وقع منذ عدة شهور.

مي قالت، في تصريحات إعلامية: “أعترف أن الزواج يعطل الفنانة وفي حالتي عطلني كثيراً لأنني لست من نوعية الفنانات اللواتي يحضرن بيبي سيتر وطباخ بل أفعل كل شيء بنفسي”.

وعما إذا عاد بها الزمن، وخيرت بين الزواج والفن ، قالت مي: “سأختار الزواج لأنني كنت أتمناه وكنت أتمنى أن أكون أماً”.

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وكانت مي قد نشرت صورتين جمعتها مع ابنها وابنتها، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، وعلقت قائلة: “تم من شهور طلاقي عن أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت ان أحلي وأجمل علاقة حب حقيقيه هي اللي مع ولادي حبايبي زينه ومالك وشغلي”.

وأضافت: “ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم و يوفقني في شغلي وولادي هم كل حاجه ليا اكتشفت ان ربنا اعطي لي هديه مش ممكن تتعوض بكنوز الارض اكتشفت مدي قوتي اللي استمديتها من حبهم ((بعد ما تم طلاقي عن والدهم من شهور ))”.

وتابعت: “كل احترامي وتقديري للعشره الطيبه اللي كانت قدر ربنا الحمدلله..اكتشفت انهم ظهر وسند ليا وحقيقي هم أصدق حب أحلي علاقة حب في حياتي ولادي سعيدة وفخورة بيهم ودعواتكم لي بالتوفيق في شغلي”.